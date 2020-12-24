قرعة كأس كاراباو.. يونايتد يصطدم بمانشستر سيتي.. وتوتنهام في مواجهة برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أجريت قرعة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم "كأس كاراباو"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

واكتمل عقد المتأهلين لقبل نهائي البطولة الإنجليزية، بتواجد كل من مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، برينتفورد، توتنهام هوتسبر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين قطبي مانشستر، مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد.

بينما سيواجه برينتفورد نظيره توتنهام هوتسبر في نصف نهائي البطولة.

وستقام مباراتي نصف نهائي كأس كاراباو في يومي 5 و6 يناير المقبل.