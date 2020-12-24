محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكمل فريق مانشستر يونايتد عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم "كأس كاراباو".
وتغلب مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء في دور ربع النهائي للمسابقة.
وأحرز إدينسون كافاني الهدف الأول في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.
وأكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين بعدما نجحت فرق توتنهام هوتسبر، مانشستر سيتي وبرينتفورد في الصعود لنصف نهائي البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يُكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس كاراباو بثنائية في إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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