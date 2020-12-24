"طوله 192 سم".. فرج عامر يُعلن ضم مهاجم عربي دولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تعاقدهم مع مهاجم عربي دولي دون أن يذكر اسمه في صفقة انتقال حر؛ تمهيداً لتسجيله في يناير المقبل.

ودوّن عامر، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء:"صفقة رياضية كبيرة، سموحة بعد مفاوضات ماراثونية نجح في ضم مهاجم عربي دولي طولة١٩٢ سم في صفقة انتقال حر".

وأتم رئيس نادي سموحة تدوينته بـ:"وصل مساء اليوم إلى مطار القاهرة، وسيظهر في التدريبات خلال ٨٤ ساعة، ويُسجل في أول يناير هذا المهاجم سيكون إضافة مميزة في الدوري المصري".

ويحتل سموحة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين، كما يضم بصفوفه في مركز المهاجم حسام حسن ومحمد طلعت الذي يُجيد لعب هذا المركز.