الحضري: مرض والدتي منعني من تدريب النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن ظروف مرض والدته منعه من قبول مهمة تولي منصب مدرب حراس المرمى في نادي النجم الساحلي التونسي.

وقال الحضري في تصريحات لبرنامج "مساء اون تايم" عبر قناة "اون تايم 2": "نادي النجم الساحلي نادي كبير، والإدارة تواصلت معي، وكنا مرحبين قبل تولي فييرا تدريب الفريق، وتربطني به علاقة كبيرة".

وأضاف: "كانت لدي ظروف بسبب والدتي، واتفقنا على كل شيء ولكن في الوقت الحالي لا استطيع تولي المسؤولية بسبب ظروف مرض والدتي".

وتابع حارس مرمى منتخب مصر السابق: "هناك العديد من الأشخاص أخذت شهادات للتدريب ولكن لم تلعب كرة بمستوى عالي، وأخذت دورات في أوروبا، واتفاقي مع النجم الساحلي كان سيجعلني أعمل في كل القطاعات بالنادي".

وأتم الحضري تصريحاته: "النجم الساحلي كان يعلم قيمة الشخص الذي أمامه، وأرحب بالتدريب في الدوري".