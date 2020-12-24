غزل المحلة: نشكر الأهلي.. ومباراة الدور الثاني بملعبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحلة، أن مسؤولي النادي الأهلي، قاموا بالتعاون معهم من أجل أن يلعبوا مباراة الدور الثاني بملعب استاد غزل المحلة.

وكان الأهلي قد استقبل غزل المحلة في مباراة الجولة الثانية وفاز 3-0.

وقال نائب رئيس نادي غزل المحلة في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس1" "مباراتنا مع الأهلي الدور الثاني سوف تقام بشكل طبيعي في استاد غزل المحلة".

وتابع "نجحنا في الحصول على الموافقات الأمنية، قمنا بكل الإجراءات المطلوبة، استاد غزل المحلة أصبح جاهزاً".

وأضاف "غزل المحلة لم يكن جاهزاً، كان هناك أمور بغرف خلع ملابس الضيوف ونقص في بعض الكاميرات، الوقت سرقنا، وطلب المسابقات بسرعة تحديد الملعب جعلنا نطلب تبديل المباراة مع الأهلي".

واستمر "تواصلنا مع الأهلي ولجنة المسابقات لكي تقام مباراة الدور الأول في القاهرة والدور الثاني في المحلة، الأهلي وافق على طلبنا ورحب بالأمر".

وشدد "في حال رفض الأهلي تلبية طلبنا بشأن تبديل المباراة، كنا سنختار ملعب السويس أو أي ملعب أخر، لكن الأهلي لم يمانع التبديل ومنحنا فرصة لعب مباراة معه على ملعب غزل المحلة".

واختتم "الأهلي تعاون معنا وتفهم الأمر، إن شاء الله الدور الثاني المباراة ستقام في ملعبنا، منذ أيام تم الانتهاء من كل الإجراءات وتلبية الطلبات والاشتراطات، الملعب أصبح جاهز حالياً".