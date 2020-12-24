كرة سلة.. الأهلي والاتحاد يقتربان من التأهل لنهائي دوري المرتبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

إقترب الأهلي والإتحاد من التأهل لنهائي دوري المرتبط بعد الفوز على سبورتنج وسموحة في ذهاب نصف النهائي، وأقيمت هاتين المباراتين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتغلب الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي على نظيره في سبورتنج بنتيجة 84-56، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وسبق هذه المباراة، مواجهة بين فريق الشباب تحت 16 سنة بين الأهلي وسبورتنج، حسمها شباب الفريق الأحمر بنتيجة 68-59.

وعلى جانب أخر، فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالاتحاد السكندري بنتيجة 77-64، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، قبل مواجهة الأهلي وسبورتنج.

وسبقت هذه المباراة، مواجهة بين فريق الشباب تحت 16 سنة بين الاتحاد وسموحة، حسمها زعيم الثغر لصالحه بنتيجة 77-64.

وسوف تقام مباريات الإياب لنصف نهائي دوري المرتبط يوم الجمعه المقبل على صالة هيئة قناة السويبس بالإسماعيلية.

ويحتاج كلا من الأهلي والإتحاد الى الفوز بمباراة واحدة، من أجل التأهل لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة.