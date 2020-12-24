جمال علام: اتحاد الكرة لم يتسلم دروع ذهبية من الخطيب

أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن محمد كامل نقل إلى المستشفى بسبب إذاعة مباريات الكأس على القنوات الفضائية.

وقال جمال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد كامل نقل إلى المستشفى بسبب إذاعة مباريات كأس مصر على القنوات الفضائية، لأنه كان يقترب من تسويقها خارج مصر".

وأكمل: "اتحاد الكرة لم يتسلم أي دروع ذهبية من محمود الخطيب، كما أن الهدايا الثمينة يتم الاحتفاظ بها في

مخازن اتحاد الكرة".

كما أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه خفض مرتبات بعض الموظفين في اتحاد الكرة خلال فترة رئاسته للجبلاية.

وقال علام في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أنه، خفض راتب عزمي مجاهد مدير الإعلام الراحل في اتحاد الكرة من 18 ألف جنيه إلى 10 الاف فقط .

وأتم أن التليفزيون يتحمل مسئولية غرامة إذاعة لقاء منتخب مصر وغانا في تصفيات كأس العالم عام 2014.

يرى جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، ان مصير انتخابات الجبلاية مازال غامضا. وقال علام، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "مصير انتخابات اتحاد الكرة مازال غامضا، الفيفا والكاف لا يعترفان بأي مجالس معينة أو لجان مؤقتة .

واردف: تقييمي لابد أن يكون على أسس معينة. وتابع: سعيد بترديد اسمي لرئاسة اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة لأن هذا يدل أنني نجحت خلال رئاسة الجبلاية. واتم: حقي عاد من جديد والكثيرون أنصفوني خلال فترة رئاسة اتحاد الكرة وما قدمته.