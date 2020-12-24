زكي عبد الفتاح: حزين لخسارة لوس أنجلوس نهائي الكونكاكاف

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس لوس أنجلوس الأمريكي، أنه حزين لخسارة لنهائي دوري أبطال الكونكاكاف أمام تيجيريس المكسيكي. وقال زكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حزين لخسارة نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، كنا متقدمين لأخر يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حزين لخسارة نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، كنا متقدمين لأخرربع ساعة والمباراة كانت صعبة". وأكمل: "قدمنا بطولة جيدة للغاية وكنا نتمنى الوصول لكأس العالم للأندية ومواجهة الأهلي لكن الكرة مكسب وخسارة". وتأهل النادي الاهلي لكاس العالم للاندية بصفته توج بدوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك.

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