حكيم شاكر: لا يوجد عربي لا يتابع الكرة المصرية.. وتوقعت تتويج الزمالك بإفريقيا

أكد حكيم شاكر، مدرب منتخب العراق السابق، أنه لا يوجد رياضي عربي لا يتابع الكرة المصرية.
وقال حكيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يوجدرياضي عربي لا يتابع الكرة المصرية، قدمت مستويات فنية كبيرة وفرض متابعتها على كل عربي". وأكمل: "الكرة المصرية قدمت نجوما كبارا على مدار التاريخ،
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