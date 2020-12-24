عبد العزيز السيد حكمًا للقاء وادي دجلة وسموحة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراة اليوم الخميس بين وادي دجلة وسموحة، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب ستاد السلام ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري. مساء اليوم على ملعب ستاد السلام ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري. وجاءت الاختيارات كالتالي: عبد العزيز السيد حكم ساحة تحسين أبو السادات ومحمود عامر مساعدين أحمد عبد السميع حكم رابع مصطفى مدحت حكم فيديو عمرو رمضان مساعد حكم فيديو

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