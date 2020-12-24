رضا عبدالعال: بقاء "أوناجم" مع الزمالك "إهدار مال عام"

أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق أنه يجب رحيل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الابيض بعد حصوله على جميع الفرص مع القلعة البيضاء.

وقال عبد العال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "استمرار أوناجم مع الزمالك هو إهدار مال عام ولا يستطيع اللعب فى نادي بحجم القلعة البيضاء ويجب رحيله فى أقرب وقت".

وأضاف: "اوناجم لم يقدم أى شييء مع الزمالك على الإطلاق خلال الفترة الماضية سوي هدف واحد

امام الترجي".

أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق أنه فى حالة رحيل فرجاني ساسي عن صفوف القلعة البيضاء فسيرحل العديد من النجوم الأخريين عن الفريق.

وقال عبد العال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اذا رحل ساسي عن الزمالك فسيغادر اشرف بن شرقي وزيزو ومصطفي محمد وجماهير الزمالك تتمني تجديد عقد فرجاني بأى طريقة مهما كانت".

وأضاف: "الزمالك لن يقف على اى لاعب ولكن هناك نجوم يؤثرون فى الفريق نظرا لإمكانياتهم الفنية داخل الملعب".

أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق أنه لا يعلم سبب تأخير تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية

وقال عبد العال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أشرف صبحي عقد جلسة مع فرجاني ساسي لمصالحة جماهير الزمالك بعد قراراه بحل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضي منصور".

وأضاف: "أين اللجنة التى تدير الزمالك؟ لماذا لم تجلس مع فرجاني ساسي لتجديد عقده؟ وزير الرياضة لا يجب أن يعقد جلسة تجديد مع لاعب".