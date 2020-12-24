أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق أنه يجب رحيل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الابيض بعد حصوله على جميع الفرص مع القلعة البيضاء.
وقال عبد العال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "استمرار أوناجم مع الزمالك هو إهدار مال عام ولا يستطيع اللعب فى نادي بحجم القلعة البيضاء ويجب رحيله فى أقرب وقت".
وأضاف: "اوناجم لم يقدم أى شييء مع الزمالك على الإطلاق خلال الفترة الماضية سوي هدف واحدامام الترجي".
أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق أنه فى حالة رحيل فرجاني ساسي عن صفوف القلعة البيضاء فسيرحل العديد من النجوم الأخريين عن الفريق.
وقال عبد العال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اذا رحل ساسي عن الزمالك فسيغادر اشرف بن شرقي وزيزو ومصطفي محمد وجماهير الزمالك تتمني تجديد عقد فرجاني بأى طريقة مهما كانت".
وأضاف: "الزمالك لن يقف على اى لاعب ولكن هناك نجوم يؤثرون فى الفريق نظرا لإمكانياتهم الفنية داخل الملعب".
أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق أنه لا يعلم سبب تأخير تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية
وقال عبد العال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أشرف صبحي عقد جلسة مع فرجاني ساسي لمصالحة جماهير الزمالك بعد قراراه بحل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضي منصور".
وأضاف: "أين اللجنة التى تدير الزمالك؟ لماذا لم تجلس مع فرجاني ساسي لتجديد عقده؟ وزير الرياضة لا يجب أن يعقد جلسة تجديد مع لاعب".
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال: بقاء "أوناجم" مع الزمالك "إهدار مال عام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.