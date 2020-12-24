مانشستر يونايتد يطيح بإيفرتون من كأس الرابطة الإنجليزية

أطاح نادي مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليومبربع نهائي البطولة.
وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من إديسون كافاني وانتوني مارسيال في الدقيقتين 88، 90 قبل
وتأهل مانشستر يونايتد لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية رفقة كل من مانشستر سيتي وتوتنهام وبرينتفورد.
وكان مانشستر سيتي اطاح بارسنال فيما فاز برينتفورد على نيوكاسل يونايتد، وتغلب توتنهام على ستوك سيتي.
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