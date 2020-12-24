ميلان يٌسقط لاتسيو ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

حقق نادي ميلان فوزا ثمينا على نظيره لاتسيو بثلاثة اهداف مقابل هدف، جمعت بينهما ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الايطالي.
سجل أنتي ريبيتش وهاكان كالهانغولو هدفين ميلان في الدقيقتين 10، 17، ثم أدركلاتسيو التعادل عن طريق لويس البيرتو وشيرو ايموبيلي في الدقيقتين 28، 59 من عمر المباراة، ثم سجل ثيو هيرنانديز هدف ثالث قاتل لميلان في الدقيقة
بهذه النتيجة استعاد ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان المتصدر، فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن برصيد 21 نقطة.
وكان إنتر ميلان قد تصدر مؤقتا ترتيب الدوري الايطالي بعدما فاز على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف.
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