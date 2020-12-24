سحر عبدالحق تعلق على فوز منتخب الكرة النسائية على لبنان

قالت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة السابقة إن لاعبات منتخب مصر للإنسات حققن فوزا هاما أمام المنتخب اللبناني في اللقاء الودي الذي جمع بينهما وانتهي لصالح حفيدات الفراعنة 1/3. وأضافت عبد الحق أن هذا الفوز بداية جديدة للكرة النسائية وبداية جيل جديد يعد أمل مصر في الكرة النسائية خاصة وأن هذا الفريق يضم افضل العناصر هذه المرحلة السنة في اللعبة. يعد أمل مصر في الكرة النسائية خاصة وأن هذا الفريق يضم افضل العناصر هذه المرحلة السنة في اللعبة. وأوضحت أن الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان بذل مجهود كبير الفتر الماضية وان الأداء ظهر عليه بصمات الجهاز الفني وبدا في التطور وأنه مازال هناك الكثير أمام الجهاز الفني واللاعبات للوصول لاعبي المستويات فنيا وبدنيا . ووجهت عبد الحق رسالة للاعبات عقب المباراة قالت خلالها " انتم تحملون اسم مصر وهذا شرف كبير لاعب لاعبة ولابد من بذل أقصي جهد لرفع هذا الاسم وأنتظر منكم الكثير في الفترة المقبلة والفرصة أمامكن لتمثيل مصر في كأس العالم الحلم الذي ينتظره الجميع .

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