محمد أوناجم يطلب من وكيله البحث عن عروض خليجية

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك طلب من كريم البولق وكيله البحث له عن عروض خليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل للرحيل عنصفوف القلعة البيضاء.
وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أونناجم كان قد تقدم بشكوي ضد الزمالك بسبب وجود 500
وارتبط اسم محمد أوناجم بالرحيل عن الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد ابتعاده عن المشاركة أساسيا مع نادي الزمالك.
وكان الزمالك تعاقد مع اوناجم في العام الماضي قادما من الوداد المغربي.
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