محمد أوناجم يطلب من وكيله البحث عن عروض خليجية

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك طلب من كريم البولق وكيله البحث له عن عروض خليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل للرحيل عن

صفوف القلعة البيضاء.

وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أونناجم كان قد تقدم بشكوي ضد الزمالك بسبب وجود 500

ألف يورو مستحقات متأخرة ولكن تم حل الأمر بشكل ودي".

وارتبط اسم محمد أوناجم بالرحيل عن الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد ابتعاده عن المشاركة أساسيا مع نادي الزمالك.

وكان الزمالك تعاقد مع اوناجم في العام الماضي قادما من الوداد المغربي.