بعثة الأهلي تغادر النيجر بعد الفوز على سونديب

غاردت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مطار ديوري هاماني في النيجر، منذ قليل في طريق العودة إلى مصر بعد انتهاء مهمتها

في نيامي.

وفاز الأهلي على سونيديب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجنرال سيني

كونتشي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير المصري في النيجر نبيل مكي، ورئيس نادي سونيديب محمد شيجا، قد حرصا على مرافقة بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى المطار.