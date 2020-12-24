بعثة الأهلي تغادر النيجر بعد الفوز على سونديب

غاردت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مطار ديوري هاماني في النيجر، منذ قليل في طريق العودة إلى مصر بعد انتهاء مهمتهافي نيامي.
وفاز الأهلي على سونيديب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجنرال سيني
وكان السفير المصري في النيجر نبيل مكي، ورئيس نادي سونيديب محمد شيجا، قد حرصا على مرافقة بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى المطار.
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