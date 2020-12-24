اخبار مصر | مدرب الاهلي يلوم أرضية ملعب سونيديب على الفوز الخجول!

أكد الجنوب أفريقي كيفن جونسون، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي المصري أن فريقه حقق المطلوب أمام سونيديب بطل النيجر وفاز بهدف نظيف رغم سوء أرضية الملعب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدار جونسون المباراة اليوم الأربعاء بسبب غياب مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني عن بعثة الأهلي بالنيجر بسبب خضوعه للعزل بإحدي مسشفيات العاصمة المصرية القاهرة لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي لناديه اليوم إن فريق سونيديب يضم بعض العناصر الجيدة، وكان يرغب في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي، وهو الأمر الذي وضعه الجهاز الفني في حساباته.

وأضاف أن الأهلي هو الفريق المتوج بالبطولة الأفريقية، وأي فريق يلعب أمامه يرغب في تحقيق إنجاز والخروج بنتيجة إيجابية.

وأوضح أن سوء أرضية الملعب حرم اللاعبين من تقديم الشكل والأداء الذي إعتادوا عليه وبالتالي نتيجة كبيرة، لكن مباراة الإياب سيكون لها حسابات مختلفة، مشددًا على أن الأمر الهام هو الفوز في النيجر.

شدد جونسون على أن الجهاز الفني منح بعض اللاعبين البدلاء فرصة أكبر خلال المباراة، وفقًا لتعليمات المدير الفني، بيتسو موسيماني، الذي يحسب له الفوز اليوم في مشواره مع الفريق.

يذكر أن الأهلي خاض المباراة دون عدد من نجومه الأساسيين مثل محمد مجدي أفشة، الذي أحرز هدف تتويج الفريق بلقب البطولة في النسخة الماضية أمام الزمالك المصري في المباراة النهائية، وعمرو السولية بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى النيجيري جونيور أجايي والجناح حسين الشحات للإصابة، فيما تم استبعاد التونسي علي معلول والظهير الأيمن محمد هاني وقلب الدفاع أيمن أشرف عن المباراة لمنحهم قسطًا من الراحة.