اخبار مصر | إصابة خطيرة في الركبة للاعب الاسماعيلي أحمد أيمن

أعلن الجهاز الطبي بنادي الإسماعيلي أن الأشعة التي خضع لها لاعب الفريق الأول أحمد أيمن أثبتت إصابته بقطع جزئي في رباط الركبة.

وتعرض احمد أيمن للإصابة في مباراة الإسماعيلي والجونة ضمن منافسات المرحلة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري المصري، التي انتهت بخسارة الفريق الملقب بـ(الدراويش) 1 / 2.

وقال أكرم عيد عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي بالإسماعيلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع جزئي فى رباط الركبة.

وأضاف أن اللاعب لن يخضع لعملية جراحية فى الوقت الحالي وسيتم عمل برنامج علاجي يشتمل عبى بعض التقويات وتدريبات العلاج الطبيعي لتكون بديلًا للتدخل الجراحي.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد نقطتين من ثلاثة لقاءات.