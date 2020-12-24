ليليان تورام بعد بصقة ماركوس: “هل هذا ابني؟”

تورط نجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ماركوس تورام في حادثة بعيدة عن الروح الرياضية، في المواجهة التي خسرها فريقه أمام ضيفه هوفنهايم (1-2)، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتوقفت المباراة في الدقيقة 78، بعدما طلب المسؤول عن تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) من حكم اللقاء، فرانك فيلنبورج ضرورة التوجه إلى الشاشة بملعب “بروسيا بارك”، من أجل مشاهدة ما فعله الفرنسي ماركوس تورام.

وشاهد الحكم قيام تورام بالبصق على وجه لاعب هوفنهايم “ستيفان بوش” مع توجيهه بعض الألفاظ النابية، ليتوجه مباشرة نحوه ويشهر في وجهه البطاقة الحمراء، نتيجة تصرفه البعيد عن الروح الرياضية.

وسارع المدير الفني لبروسيا مونشنجلادباخ، ماركو روزي بعد انتهاء المباراة بتوجيه رسالة خاصة لجميع متابعي الدوري الألماني، بقوله: “نيابة عن الفريق. أود أن أقدم اعتذارًا رسميًا عن الواقعة التي تورط فيها ماركوس تورام”.

وأضاف: “ما حدث غير مقبول تمامًا وليس له مكان في ملاعب كرة القدم، ماركوس شخص جيد ونشأ جيدًا، لا به إنه فقد صوابه في تلك اللحظة، هذا هو التفسير الوحيد لسلوكه. لقد أساء إلى ناديه، وأعتذر مرة أخرى”.

واعتذر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عن ما فعله مع خصمه، وكتب تورام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي، “تويتر” مساء السبت الماضي، قائلًا: “حدث شيء اليوم ليس من شخصيتي، ويجب ألا يحدث أبدًا”.

وأضاف: “تفاعلت مع الخصم بطريقة خاطئة. حدث شيء ما عن طريق الخطأ، وليس عن قصد. أعتذر للجميع، لستيفان بوش، ولفريق هوفنهايم، ولزملائي، ولأسرتي ولكل من رأوا ما فعلت. بالطبع، أتقبل كل عواقب تصرفي”.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أول أمس الاثنين، إيقاف تورام ست مباريات إلى جانب تغريمه 40 ألف يورو، بسبب ما بدر منه، كما عوقب تورام أيضًا من قبل ناديه؛ بخصم راتب شهر من مستحقاته لدى النادي.

وبدوره عبر أسطورة المنتخب الفرنسي وبطل كأس العالم 1998 مع فرنسا، ليليان تورام عن صدمته الكبيرة من التصرف السيئ الذي قام به نجله ماركوس.

وعلّق ليليان على ما قام به ابنه، قائلًا: “الهجوم الذي تشنه وسائل الإعلام عليه مفهوم، شاهدت المباراة وصُدمت للغاية، حتى أنني تساءلت عما إذا كان حقًا هذا ابني ماركوس، لم أرغب في تصديق ما حدث، لكنه أخطأ، وليس لديه أي أعذار”.

وأضاف: “اتصلت به من أجل الحصول على تفسير، وقال لي إنه كان غاضبًا جدًا؛ لذلك أهان الخصم دون قصد، وأكد أنه لا يريد أن يعتقد الناس أنه قصد البصق على شخص ما”.

يذكر أن ماركوس تورام انضم إلى بوروسيا مونشنجلادباخ في يوليو 2019، قادمًا من صفوف جانجون الفرنسي، نظير تسعة ملايين يورو، وشارك مع الفريق الألماني منذ انضمامه في 59 مباراة؛ تمكن خلالها من تسجيل 18 هدف وتقديم 17 تمريرة حاسمة.