مدرب الزمالك السابق “كريستيان جروس” يتولى تدريب شالكه الالماني

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا مساء اليوم الأربعاء عن تعيين السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيًا جديدا لنادي شالكه الألماني.
وكتبت صحيفة “بيلد” الألمانية أن مجلس الإشراف على النادي الذي يحتل المركز الأخير في الجدول قرر منح جروس 66/ عامًا/ عقدًا لمدة ستة شهور.
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