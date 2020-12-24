التمرد يُعيد الأهلي لمفاوضة الأوروجواياني سيرينو

غاب لاعب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، جاستون سيرينو عن قائمة فريقه في المباراة التي أقيمت ضد جوانينج جالاكسي البتسواني في ذهاب دور الاثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحل صنداونز ضيفًا ثقيلًا على جوانينج جالاكسي أمس الثلاثاء على ملعب لوباتسي، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين.

ويعد سيرينو أحد أهداف الأهلي المصري خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حيث سبق وطاردت القعلة الحمراء التعاقد مع النجم الأوروجواياني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق على المقابل المادي.

وفي ظل ارتباط الأهلي بضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ أكد مدير الكرة بالعملاق القاهري، سيد عبد الحفيظ أن ناديه لن يحاول ضم اللاعب إذا شارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريق الحالي صنداونز.

لا سيما أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تنص على: “لا يحق لأي لاعب المشاركة في نسخة واحدة من البطولة مع فريقين مختلفين”.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن سيرينو هو من طلب عدم الدخول في قائمة الفريق الخاصة بلقاء صنداونز ضد جوانينج جالكسي، في دوري أبطال أفريقيا.

كما أضافت أيضًا، أن اللاعب الأوروجواياني انقطع عن تدريبات فريقه متعمدًا خلال الفترة الأخيرة وليس كما يشاع أنه بسبب الإصابة، وذلك في ظل رغبته بالانتقال لصفوف الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ولم يشارك سيرينو في أي مباراة بالدوري الجنوب أفريقي هذا الموسم، على الرغم من مرور ثماني جولات على بداية المسابقة، كما غاب عن افتتاح مشاركة فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني تدعيم صفوف الفريق بلاعب أجنبي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأبلغ موسيماني لجنة التخطيط بالأهلي بضرورة الاستغناء عن الجناح الأنجولي، جيرالدو دا كوستا لعدم الحاجة الفنية لخدماته، مع ضرورة ضم لاعب أجنبي آخر من الطراز الرفيع.

وحدد المدرب الجنوب أفريقي، اللاعب الذي يريد ضمه وهو لاعبه السابق بصن داونز، النجم الأوروجوياني جاستون سيرنيو.

وتقدم الأهلي بالفعل بأكثر من عرض رسمي لصن داونز من أجل إنهاء الصفقة في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن العروض التي تقدم بها مسؤولي القلعة الحمراء قوبلت بالرفض من قبل النادي الجنوب أفريقي.

وكان مدير التعاقدات في نادي صنداوز، يوجش سينج قد صرح في وقت سابق مؤخرًا، بأنهم رفضوا عرضًا من الأهلي من أجل التعاقد مع سيرينو، مؤكدًا أن من يرغب في التعاقد مع لاعب بقيمة كبيرة عليه دفع المال.

وقال سينج: “الأهلي طلب التعاقد مع سيرينو وقدم عرضًا رسميًا وتم رفضه، لأنه كان ضعيفًا من الناحية المادية”.

وأضاف: “نحن نرغب في الحصول على خمسة ملايين يورو من أجل الموافقة على رحيل سيرينو”.

وسينتظر الأهلي موقف سيرنيو من المشاركة مع صنداونز، خلال مباراة الإياب ببطولة دوري أبطال أفريقيا في لقاء من المقرر أن يقام في السادس من يناير المقبل، وفي حالة عدم مشاركة النجم الأوروجواياني؛ ستضاعف قوة موقف الأهلي في حسم الصفقة المنتظرة.

جدير بالذكر أن جاستون سيرينو انضم إلى ماميلودي صن داونز في يناير 2018، قادمًا من صفوف فريق بوليفار البوليفي، وشارك مع الفريق الجنوب أفريقي في 100 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 24 هدف وتقديم 29 تمريرة حاسمة في مختلف المنافسات.