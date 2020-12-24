الامارات | «تحدي ترايثلون ياس» ينطلق 12 فبراير بـ 9 فئات

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي ترايثلون ياس» ينطلق 12 فبراير بـ 9 فئات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال الرياضيين بمختلف أعمارهم وقدراتهم، للمشاركة في تحدي ترايثلون ياس، يوم 12 فبراير المقبل.

وقال بيان صحافي: «يستقطب تحدي ترايثلون ياس المشاركين والرياضيين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث يحضر المشاركون لاختبار قدراتهم ضمن تحدٍّ بدني قاسٍ مكون من ثلاثة أقسام، هي: السباحة وركوب الدراجات والجري، ويتضمن الحدث هذا العام تسع فئات منفصلة، من ضمنها فئة دواثلون سريعة الجديدة كلياً، التي تتضمن الجري لمسافة خمسة كيلومترات، وركوب الدراجة لمسافة 21 كيلومتراً، قبل الانتقال إلى جولة جري أخرى لمسافة 2.5 كيلومتر».

وذكر البيان: «يمكن للمشاركين الراغبين في المنافسة على أساس فردي، الاختيار من بين فئة (سبرينت)، أو الفئة الأولمبية، أو فئة (سوبر سبرينت)، أما بالنسبة لمن يفضل المشاركة ضمن مجموعة، فيمكن اختيار المشاركة في فئة التتابع السريعة للفرق (سبرينت) أو فئة التتابع الأولمبية للفرق».

ويعود سباق ترايثلون ياس للصغار أيضاً في نسخة عام 2021 بفئتين، حيث تشهدان إقبالاً كبيراً، خصوصاً الفئة التي تتضمن السباحة لمسافة 200 متر، وركوب الدراجة لمسافة 9.9 كم، والجري لمسافة 2.5 كم.

وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، والإسعاف الوطني، ومياه العين، ستكون هناك ثلاثة رسوم مختلفة للتسجيل في الحدث، حيث تستمر الفترة الأولى للتسجيل حتى 31 ديسمبر، فيما تستمر فترة التسجيل الثانية بين الأول من يناير و31 منه، أما الفترة الثالثة فمن الأول من فبراير إلى 12 منه.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالفئة السريعة «سبرينت» أو الفئة الأولمبية، التسجيل مقابل 300 درهم عند إتمام عملية التسجيل قبل 31 ديسمبر.

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