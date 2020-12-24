الامارات | خليل الطويل: «الصقور» خرج من الكأس بسبب «الفار»

شكرا لقرائتكم خبر عن خليل الطويل: «الصقور» خرج من الكأس بسبب «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى عضو مجلس الإدارة ومشرف فريق الإمارات، خليل الطويل، عدم رضاه عن أداء طاقم الحكام المسؤول عن تقنية الفيديو في مباراة «الصقور» أمام شباب الأهلي، التي انتهت بفوز «فرسان دبي» بهدفين دون رد، أول من أمس، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن فريق الإمارات خرج من الكأس أمام «الفار».

وقال الطويل في تصريحات صحافية: «أعتذر لجمهور فريق الإمارات عن خروجنا من الكأس، لكن كانت هناك أحداث أثرت في نتيجة المباراة، فالفريق لم يقصر، ونستطيع التعويض في الدوري، بينما الأشياء التي شاهدناها عقب المباراة تؤكد أن هناك ظلماً لفريق الإمارات، بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة، وإلغاء هدف صحيح لمصلحتنا، إلى جانب الوقت بدل الضائع، إذ إن هذه الأمور أثرت بشكل سلبي في نتيجة المباراة».

وأضاف: «خرجنا من بطولة كبيرة، وفي الموسم الماضي تصدرنا مسابقة دوري الدرجة الأولى، وتم إلغاء صعود الفريق إلى دوري الخليج العربي، وكل التقدير للأخوة في لجنة الحكام، ولكن هذا عمل سنتين للفريق، ولا شك أن تقنية الفيديو لم تنصفنا، ولا أتحدث عن التحكيم، إذ إننا نحترم الحكم تماماً، ولكن (الفار) لا يرتقي للكرة في الإمارات، فتم إيقاف اللعب خمس دقائق، على الخطأ الأول ثم الخطأ الثاني، وقد يكون أننا لم نر اللعبة بشكل جيد ونحن داخل الملعب، بينما عندما شاهدنا إعادة اللعبة اتضح وجود ظلم على فريق الإمارات، لذلك نتمنى إعادة تقييم تقنية الفيديو، لأننا صراحة خسرنا أمام (الفار)».

وتابع: «نحن لا نتحدث عن الفرص التي أتيحت لكل فريق في المباراة، ولكن أن يتم إلغاء هدف صحيح، وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة، من الأمور المؤثرة بصورة واضحة في نتيجة المباراة، خصوصاً أن احتساب الهدف كان سيسهم في إحراز الإمارات هدف التعادل، وتغيير سير المباراة».

الكمالي: نعد الجمهور بتحمل المسؤولية

قال لاعب شباب الأهلي، حمدان الكمالي، إن «فرسان دبي» حقق في الموسم الحالي نتائج لا تليق باسمه وبالإمكانات التي يمتلكها، مؤكداً أن اللاعبين يعدون الجمهور بتحمل المسؤولية في الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات صحافية: «أشكر اللاعبين على الأداء وتحقيق الفوز، خصوصاً بعد التأثير السلبي لخسارتنا أمام الفجيرة، إذ إن هناك حالة من عدم الرضا من جانب الجمهور والإدارة عن أداء اللاعبين».

وأشار إلى أن المباراة لم تكن سهلة، وأوضح: «مباريات الكأس لها طابع خاص، إذ إن من الممكن أن يفوز فريق من الدرجة الأولى على أفضل فريق في دوري الخليج العربي، وإذا لم نحرز أهدافاً سنستقبل أخرى».

وختم تصريحاته بالحديث عن تعيين مهدي علي مدرباً لشباب الأهلي، وقال: «لا نرغب في ظلم المدرب الإسباني غيرارد زاراغوسا الذي لم يحالفه التوفيق، بينما مهدي علي من دون شك مدرب يعرف كل صغيرة وكبيرة عن كرة الإمارات، ونأمل أن نظهر بشكل أفضل في المرحلة المقبلة، وأن يحقق الفريق بطولة على أقل تقدير في الموسم الحالي».

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