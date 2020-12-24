الامارات | الوحدة يفتقد 5 لاعبين أساسيين في لقاء الفجيرة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يفتقد 5 لاعبين أساسيين في لقاء الفجيرة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش، أمس، عن أن العنابي سيواصل اللعب في دوري الخليج العربي، من دون خمسة لاعبين أساسيين لأسباب عدة. ويستعد الوحدة للقاء الفجيرة في الجولة 11 غداً. وقال رازوفيتش، في مؤتمر صحافي، إن محمد برغش وفارس جمعة والسلوفيني ماتافز، والمولدوفي لوفانور مستمرون في الغياب للإصابة، بينما يغيب القائد إسماعيل مطر بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وأضاف: «ستكون المباراة فرصة جديدة أمام اللاعبين الشبان لتقديم أنفسهم بصورة جيدة، هم بالفعل يستحقون تلك الفرصة، لأنهم يملكون قدرات فنية عالية تحتاج فقط لخوض العديد من المباريات».

وأشار المدرب الصربي إلى أنه «سيتوجب على كل لاعب نزج به في المباراة أن يقدم أفضل ما لديه، لأننا سنواجه فريقاً مدججاً بالعديد من العناصر الجيدة، خصوصاً على صعيد خط الهجوم، والمؤكد أنهم سيأتون إلينا وهم في قمة معنوياتهم بعد الفوز الأخير لهم على حساب شباب الأهلي».

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