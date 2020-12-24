الامارات | الرمادي: حزين على عجمان وأشكر اللاعبين المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: حزين على عجمان وأشكر اللاعبين المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق عجمان، المصري أيمن الرمادي، أنه حزين على فريقه بسبب النتائج السلبية التي تعرض لها في الفترة الماضية، وتوجه المدرب بالشكر إلى لاعبيه المواطنين على ما يقدمونه من أداء في المباريات، خصوصاً مباراة النصر في الدور ربع النهائي، فيما طالب اللاعبين الأجانب ببذل مزيد من المجهود لتحسين وضع الفريق.

وكان النصر قد نجح في الفوز على عجمان بهدفين دون مقابل في الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، ليصعد «العميد» لمواجهة الشارقة في الدور قبل النهائي، بينما ودّع عجمان البطولة، بعدما أقصى فريق العين من دور الـ16.

وقال الرمادي خلال مؤتمر صحافي: «قدمنا مباراة كبيرة، خصوصاً في الشوط الأول، وكنّا الأخطر والأكثر وصولاً إلى المرمى، لكن في الشوط الثاني، وبخطأين ساذجين، نجح النصر في إحراز هدفي المباراة، لم نكن سيئين، وكنا نستحق أفضل من ذلك، أشكر اللاعبين المواطنين، أما اللاعبون الأجانب فأطالبهم ببذل المزيد».

كرونسلاف: لم أشاهد فريق عجمان بهذا المستوى من قبل

أشاد مدرب فريق النصر، الكرواتي كرونسلاف، بمستوى فريق عجمان الذي قابله في بطولة الكأس، مشيراً إلى أنه لم يشاهد فريق عجمان بهذا المستوى من قبل خلال الفترة الماضية، وقال: «فريق رائع، قدم مباراة كبيرة، وضغط في كل أنحاء الملعب، أبارك لهم هذا المستوى الرائع، وبالتأكيد سيتحسن موقفهم ببطولة الدوري لو حافظوا على هذا الأداء».

وقال كرونسلاف: «سنواجه الشارقة في نصف النهائي، لكن الحديث عن هذه المباراة من الآن أمر سابق لأوانه، تعرضنا لموقف صعب بعد طرد محمود خميس، لكن هذا كان أمراً جيداً للتعود على مثل هذه المواقف الصعبة، خصوصاً أن عجمان قدم مباراة كبيرة، وشكّل ضغطاً علينا».

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