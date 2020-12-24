الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ركل أبدى لاعب الإمارات محمود قاسم غضبه عقب قيام المدرب المقدوني، جوكيكا، بتبديله خلال المباراة أمام شباب الأهلي، إذ ركل مقاعد المدرجات. هدية قررت شركة كرة القدم منح اللاعبين هدية مالية إضافية إلى جانب مكافأة الفوز المقررة سابقاً، في حال خرج الفريق منتصراً في المباراة المقبلة. عرض أرسل نادٍ محترف رسالة إلى نادٍ آخر يطلب فيها التعاقد مع لاعبه الآسيوي، وأكد إصراره وتمسكه في ضم اللاعب تحت أي ظروف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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