شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: برشلونة بيروح يلعب في عشوائيات في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد رضا عبدالعال، المدير الفني لنادي طنطا، سياسة الكيل بمكيالين داخل اتحاد الكرة في إدارة بطولة الدوري. وقال «عبدالعال»، في تصريحات تلفزيونية: «الدوري المصري ليس فبه تكافؤ فرص، والأهلي والزمالك بيعملوا اللي على مزاجهم وباقي الفرق تضرب دماغها في الحيطة». وتابع: «برشلونة أفضل فريق في العالم ممكن يروح يلعب مباراة في عزبة وعشوائيات في إسبانيا إذا أوقعته أي قرعة أمام أي فريق صغير، لكن في مصر مفيش كرة ومفيش عدل». الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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