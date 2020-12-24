شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: جماهير الزمالك تتمنى التجديد لساسي بأي طريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أنه في حال رحيل فرجاني ساسي عن صفوف القلعة البيضاء فسيرحل العديد من النجوم الآخرين عن الفريق.

وقال عبدالعال في برنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «إذا رحل ساسي عن الزمالك فسيغادر أشرف بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد، وجماهير الزمالك تتمنى تجديد عقد فرجاني بأى طريقة مهما كانت».

وأضاف: «الزمالك لن يقف على أي لاعب، ولكن هناك نجوم يؤثرون في الفريق نظرا لإمكانياتهم الفنية داخل الملعب».