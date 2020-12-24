شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: لا يجب أن يجتمع وزير الرياضة بـ«ساسي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، إنه لا يعلم سبب تأخير تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.
وأضاف عبدالعال في برنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «أشرف صبحي عقد جلسة مع فرجاني ساسي لمصالحة جماهير الزمالك بعد قراره بحل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور».
وأضاف: «أين اللجنة التي تدير الزمالك؟ لماذا لم تجلس مع فرجاني ساسي لتجديد عقده؟ وزير الرياضة لا يجب أن يعقد جلسة تجديد مع لاعب».
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