شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبدالمنعم: تدوير اللاعبين كان في صالح الأهلي أمام بطل النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف عبدالمنعم، نجم الاهلي السابق، أن الفريق الأحمر خاض لقاء سونيديب على ملعب سييء للغاية، إلى جانب الإخراج البعيد نهائيًا عن عالم كرة القدم.

وقال «عبدالمنعم» في تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «الأهلي خاض مواجهة بطل النيجر عبارة عن تمرينة سيئة على أرضية ملعب كانت من الممكن أن تعرض اللاعبين للإصابات».

وأضاف: «تدوير اللاعبين كان في صالح الفريق الاحمر خلال مواجهة بطل النيجر إلى جانب إراحة العديد من اللاعبين الأساسيين».