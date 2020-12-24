شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يطالب برحيل أوناجم عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن رضا عبدالعال، نجم نادي الزمالك والأهلي السابق، هجومًا لاذعًا على محمد أوناجم، لاعب نادي الزمالك، وطالب برحيله عن القلعة البيضاء في أقرب وقت ممكن.
وقال «عبدالعال»، في تصريحات تلفزيونية، أن محمد أوناجم لاعب لا يليق بالتواجد في نادي كبير مثل ناد الزمالك.
وأكد مدرب نادي طنطا أن استمرار أوناجم ومنحه ملايين في الموسم، يعد إهدار للمال العام في القلعة البيضاء.
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