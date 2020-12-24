شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يرد على الغندور: الزمالك يحتاج 100 مليون جنيه وليس 70 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، المحلل الفني بنادي الزمالك وعضو اللجنة التنفيذية بالقلعة البيضاء، إن اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار أحمد بكري التي تدير نادي الزمالك تحتاج لأكثر من 100 مليون جنيه، لحل مشاكل وأزمات لاعبي الفريق الكروي الأول المالية.

ورد «جعفر» على تصريحات الإعلامي خالد الغندور بأن الزمالك يحتاج لـ70 مليون جنيه، قائلًا: «للأسف المبلغ الذي يحتاجه الزمالك ولاعبي الفريق الكروي الأول يفوق بكثير الـ70 مليون جنيه، وقد يصل لأكثر من 100 مليون جنيه».