شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: اعتذرت للنجم الساحلي بسبب مرض والدتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عصام الحضري، حاري مرمي منتخب مصر السابق، تراجعه عن التعاقد مع إدارة نادي النجم الساحلي لتدريب حراس المرمى بالفريق، بسبب مرض والدته. وقال «الحضري» في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مدحت شلبي: «مرض والدتي اضطرني لعدم إتمام التعاقد مع إدارة النجم الساحلي، خصوصًا بعد تعرضها لأزمة صحية، ومن الصعب الابتعاد عنها حاليًا، لذلك رفضت فكرة إتمام التعاقد والسفر إلى تونس». الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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