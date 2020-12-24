شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للإسماعيلي قبل مواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي في معسكر مغلق، الأربعاء، عقب المران الذي أداه الفريق ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة البنك الأهلى.

ويلتقي الإسماعيلي علىا ستاد الإسماعيلية، الجمعة، مع فريق البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.

ويرغب الجهاز الفني للفريق، بقيادة طلعت يوسف، إضفاء المزيد من التركيز، على الفريق، لإستعادة ذاكرة الانتصارات، ومصالحة جماهير الإسماعيلي الغاضبة، بسبب تراجع النتائج.