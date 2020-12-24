شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للإسماعيلي قبل مواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي في معسكر مغلق، الأربعاء، عقب المران الذي أداه الفريق ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة البنك الأهلى.
ويلتقي الإسماعيلي علىا ستاد الإسماعيلية، الجمعة، مع فريق البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.
ويرغب الجهاز الفني للفريق، بقيادة طلعت يوسف، إضفاء المزيد من التركيز، على الفريق، لإستعادة ذاكرة الانتصارات، ومصالحة جماهير الإسماعيلي الغاضبة، بسبب تراجع النتائج.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
126,273
-
تعافي
107,162
-
وفيات
7,130
كانت هذه تفاصيل خبر معسكر مغلق للإسماعيلي قبل مواجهة البنك الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.