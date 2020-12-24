شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المحلة: لا تظلموا الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام عزو، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، أن ناديه هو السبب في تبديل ملعب مباراة فريقه مع النادي الأهل، لتقام في القاهرة ضمن ترتيبها في الدور الأول على أن يتم تبديل مباراة الدور الثاني في المحلة.
وأضاف «عزو» في تصريحات تلفزيونية: «أطالب الجميع بغلق هذا الأمر، وبلاش تظلموا الأهلي، لأن احنا اللي طلبنا نقل المباراة، بسبب إن بعض الاشتراطات الخاصة بالملعب في المحلة وغرف الملابس لم تكن انتهت وقت المباراة، لكن الآن الأمور كلها تمام، وحصلنا على الموافقات الأمنية منذ يومين».
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