شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام صادق: كهربا يتوسط لانتقال أوباما إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي إسلام صادق أن يوسف إبراهيم أوباما، لاعب فريق الزمالك، يملك عرضًا جادًا من النادي الأهلي للانتقال إلى المارد الاحمر خلال فترة المقبلة.
وقال «صادق» في برنامجه «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «كهربا يتوسط من أجل انتقال اوباما إلى صفوف الاهلي، وعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لمعرفة رأيه في الانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر».
وأضاف: «كهربا يحاول إقناع أوباما بفكرة اللعب لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، واللاعب يماطل في تجديد عقده مع نادي الزمالك».
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