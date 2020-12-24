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أحمد أبو عقيل
أعلن رجل الأعمال فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، تعاقده مع مهاجم عربي في صفقة رياضية كبيرة تعد الأقوى في الموسم دون الإعلان عن اسم اللاعب .
وأكد عامر على صفحته الشخصية فيس بوك قائلا:" بعد مفاوضات ماراثونية أنه نجح في ضم مهاجم عربي دولي طولةً١٩٢ سم في صفقة إنتقال حر ".
وتابع:" المهاجم وصل مساء اليوم الأربعاء إلي مطار القاهرة، سوف يظهر في التدريبات خلال ٨٤ ساعة ، ويسجل في أول يناير هذا المهاجم سوف يكون اضافة مميزة في الدوري المصري".
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر رئيس نادي سموحة: تعاقدنا مع مهاجم دولي في صفقة هي الأقوي في الموسم والإعلان خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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