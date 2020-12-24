فرج عامر رئيس نادي سموحة: تعاقدنا مع مهاجم دولي في صفقة هي الأقوي في الموسم والإعلان خلال ساعات

أحمد أبو عقيل

أعلن رجل الأعمال فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، تعاقده مع مهاجم عربي في صفقة رياضية كبيرة تعد الأقوى في الموسم دون الإعلان عن اسم اللاعب .

وأكد عامر على صفحته الشخصية فيس بوك قائلا:" بعد مفاوضات ماراثونية أنه نجح في ضم مهاجم عربي دولي طولةً١٩٢ سم في صفقة إنتقال حر ".

وتابع:" المهاجم وصل مساء اليوم الأربعاء إلي مطار القاهرة، سوف يظهر في التدريبات خلال ٨٤ ساعة ، ويسجل في أول يناير هذا المهاجم سوف يكون اضافة مميزة في الدوري المصري".