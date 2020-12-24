بعد الفوز تحقيق الأول على سونيديب.. موسيماني: كأس دوري أبطال إفريقيا سيظل في مكانه عندما تنتهي البطولة

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن فوز فريقه على سونيديب بهدف دون رد، سجله المالي أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت اليوم، على ملعب الجنرال سيني كونتشي، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في عبر حسابه الشخصي "تويتر": "عندما تعرضت للإصابة بكورونا، لم أستطع الحصول على دعم أفضل مثل ما حدث معي، شكرًا للاعبين والفنيين والإداريين والجمهور الأحمر ومجلس الإدارة على أول فوز خارج أرضنا في طريقنا للدفاع عن كأس دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "إن شاء الله سيبقى الكأس في مكانه عندما تنتهي البطولة".

وتعرض موسيماني للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وخضع للعزل الصحي داخل أحد المستشفيات الخاصة.