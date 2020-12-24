شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: رفضت تدريب حراس النجم الساحلى بسبب مرض والدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن فشل المفاوضات بينه وبين نادى النجم الساحلى التونسى لتدريب حراس مرمى الفريق، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، مضيفا فى تصريحات لبرنامج مساء أون على قناة أون تايم سبورت 2: "المفاوضات فشلت بسبب مرض والدتى وعدم قدرتى على مفارقتها والسفر لتونس وكان هو السبب فى فشل توليه المهمة".

وقال الحضرى إنه يرتبط بعلاقة قوية مع فييرا المدير الفنى للنجم الساحلى وهو من قاد المفاوضات معه. وعن العروض المحلية أكد أنه تلقى عرضا فى الموسم الماضى من المقاصة إلا أنه فضل تأجيل المهمة، وما زال يدرس بعض العروض المحلية التى تلقاها مؤخرا.

فى نفس السياق أعرب البرتغالى فييرا، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك والحالى لفريق النجم الساحلى التونسى، عن سعادته الغامرة بالعودة من جديد إلى مصر، وقال فييرا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "فرحان جداً بالعودة لمصر، المباراة كانت فرصة رائعة، والنجم لعب بشكل جيد، والأزمة كانت فى إنهاء الفرص، المقاولون اعتمد على الدفاع فقط خوفاً من النجم".

وأضاف فييرا: "المباراة انتهت تعادل سلبى وهذه نتيجة ليست جيدة، هدف واحد للمقاولون فى سوسة يمنحه الأفضلية، والمباراة هناك تحتاج تركيزا كبيرا".

واختتم: "لم أطلب تواجد الحضرى كمدرب لحراس المرمى، ولكن كان هناك كلام معه من إدارة النجم الساحلى، وعندما سألونى عن رأى رحبت بالأمر، خاصة أنه إضافة قوية ولديه الكثير من الخبرات والمعرفة".