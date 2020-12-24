شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على سبورتنج بنصف نهائى دورى السلة رغم إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 84\65 فى منافسات نصف نهائى دورى المرتبط التى تقام بصالة السويس بالاسماعيلية .

وجاء فوز الأهلى رغم غياب الثلاثى إيهاب أمين ، و عمرو الجندى ، بالإضافة إلى عبد الفضيل ابراهيم، للإصابة ، بفيروس كورونا ، أمس حيث تأكدت ايجابية العينة الخاصة بهم، و التى خضعوا لها قبل مباراتهم أمام سبورتنج .

ويٌعد الثلاثى من القوة الضاربة بالفريق ، إلا أن غيابهم للمرض، لم يقف عائقا أمام الفريق الأحمر للفوز على نظيره السكندرى.

رفض اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخه تأجيل مباراة فريق رجال الأهلى المقرر لها غدا أمام سبورتنح فى نصف نهائي دوري المرتبط والتى تقام بالإسماعيلية بعد ظهور 3 اصابات كورونا بين لاعبى الفريق الأحمر.

وجاء الرفض بعد طلب الأهلى تأجيل المباراة بعد أن تأكدت إيجابية عينة كل من إيهاب أمين وعمرو الجندى وعبدالفضيل إبراهيم من خلال خضوعهم للمسحة قبل المباراة حيث اشترط الاتحاد إصابة 6 لاعبين أو أكثر لتأجيل اللقاء