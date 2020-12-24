شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. 4 لاعبين يتنافسون على الإطاحة بجيرالدو فى الأهلى بالميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف النادى الأهلى مفاوضاته خلال الفترة الأخيرة لضم صفقة سوبر لتدعيم صفوف الفريق قبل المواجهات النارية التي تنتظره سواء في الدورى أو بطولة دورى أبطال أفريقيا، أو كأس العالم للأندية الذى سيشارك فيه في فبراير المقبل على الأراضى القطرية.

ويعد جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، أبرز الأسماء الذى يسعى مسئولو الأحمر لإنهاء الصفقة المنتظرة، خاصة أن سيرينو دخل حسابات الأهلى قبل فترة طويلة، إلا أن مغالاة صن داونز فى الطلبات المادية أدت إلى تأجيل الصفقة حتى إشعار آخر.

كما دخل بعض الأسماء في مفاوضات الأهلى كبدلاء للأوروجويانى حال عدم النجاح في ضمه، وكان أبرزهم التوجولى لابا كودجو مهاجم العين الإماراتى والزامبى والتر بواليا مهاجم نادى الجونة، بالإضافة إلى الجنوب أفريقى كيجان دوللى لاعب مونبيليه الفرنسي.

ونستعرض أرقام الرباعى التي ستحدد بنسبة كبيرة أهمية كل لاعب، قبل الإطاحة بالأنجولى جيرالد ودا سيلفا من قائمة الأهلى في الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأوروجويانى جاستون سيرينو

شارك سيرينو مع صن داونز الجنوب أفريقى نحو 100 مباراة في جميع المسابقات ساهم خلالها في 53 هدفا، حيث سجل خلالها 24 هدفا وصنع 29 أخرى.

التوجولى لابا كودجو

لابا كودجو لعب مع العين الإماراتى حتى الآن 35 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 25 هدفا وصنع 6 أخرى، وكما شارك مع نهضة بركان قبل الانتقال للدورى الإماراتى في 83 مباراة سجل خلالها 39 هدفا وصنع 12 أخرى.

الزامبى والتر بواليا

شارك والتر بواليا مع الجونة حتى الآن 32 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع هدف آخر، ومع نكانا الزامبى لعب 13 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفين

الجنوب أفريقى كيجان دوللى

لعب كيجان دوللى هذا الموسم 11 مباراة مع مونبيليه الفرنسى ولم يسجل أو يصنع أى أهداف، وفى المجمل لعب مع النادى الفرنسى 54 مباراة سجل هدفا وصنع هدفين فقط.

ومع صن داونز خاض 61 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 11 أخرى، ومع أياكس كيب تاون لعب 51 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أخرى.