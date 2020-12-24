شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني لـ"الخليج 365": معلول وثلاثي الزمالك الأفضل في إفريقيا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي أن غياب الجماهير عن الملاعب ساوى جميع الفرق فى دورى أبطال افريقيا سواء خاض المباراة على أرضه او خارج أرضه.

قال الشعباني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "علي معلول وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي افضل 4 لاعبين في افريقيا".

شدد على أن الاهلي لا يحتاج للنصائح قبل المشاركة في مونديال الاندية لانه اكثر الفرق التي تمتلك الخبرات في افريقيا، مضيفا أنه مستعد لمواجهة الاهلي او الزمالك فى الادوار المقبلة بدوري الأبطال، إذا ما أوقعته القرعة في منافسة مع قطبي الكرة المصرية.

وأنهى فريقا أهلي بني غازي ضد الترجي مباراتهما اليوم بالتعادل السلبي في المواجهة التي أقيمت اليوم بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث خاض أبناء رادس المواجهة بدون مدربهم معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي، الموقوفان من قبل الاتحاد الافريقي "كاف" حيث كلف مسؤولو الترجي كمال القلصي وعثمان النجار بقيادة الفريق إلى حين رفع الإيقاف عن المدربين.

بهذه النتيجة يحتكم الفريقين لمباراة العودة التي ستقام في رادس الأسبوع المقبل لتحديد المتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض أهلي بنغازي الليبي اليوم الأربعاء، مواجهة الترجي الرياضي التونسي تحت قيادة الحكم الأثيوبي باملاك تيسميا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا.

وتخلف عن رحلة الفريق التونسي للقاهرة الحارس فاروق بن مصطفى الذي سيركن للراحة لمدة شهر بعد تعرضه لإصابة حادة في التدريبي، بالاضافة الى سامح الدربالي، نسيم بن خليفة، خليل شمام، عبد الرؤوف بن غيث، محمد علي بالرمضان زياد بالريمة وفاروق الميموني لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة الترجي التونسي التي جاءت للقاهرة تضم 23 لاعبًا هم: وسيم القروي - صدقي الدبشي - معز بن شريفية - إلياس الشتي - حمدي النقاز - حسين الربيع - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - محمد أمين توقاي - أمين بن حميدة - محمد أمين المسكيني - فوسيني كوليبالي - سيدريك غبو - غيلان الشعلالي - بدرة المولهي - منتصر التريكي - يوسف المصراطي - حمدو الهوني - علاء الدين المرزوقي - عبد القادر مزيان - محمد علي بن حمودة - فادي بن شوق وطه ياسين الخنيسي.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما لقيادة مواجهة الذهاب بملعب بتروسبورت ويعاونه كل من كيندي موسى كمساعد أول وتيميسجين صامويل أتونجو مساعد ثانى بالإضافة إلى أمانويل هارسلاس وركو كحكم رابع.

وأشار الموقع إلى أن مباراة الترجى ضد أهلى بنى غازى سوف تكون السادسة للترجى بقيادة الحكم الإثيوبي في مباريات دوري أبطال أفريقيا إلى أنه استهل مشواره في كأس الكؤوس القارية من تونس عند إدارته لقاء النادي البنزرتي والأهلي في أبريل 2013 قبل أن يقود مباراة النادي الصفاقسي والعلمة الجزائري في مايو 2015 ثم للنجم الساحلي جمعته بالترجي الرياضي في سبتمبر 2018