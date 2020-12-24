شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمنح الأهلى العضوية الشرفية لـ"بيج رامي"؟ مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالنادى الأهلى أن النجم المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، والذى تُوج ببطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، وسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية، وأثار موجة من السعادة في الأوساط الإعلامية في مصر والدول العربية.

وقال المصدر إن الأهلى لم يعرض في الفترة الحالية فكرة منح العضوية الشرفية لـ"بيج رامي"، لافتا إلى أن بطل كمال الأجسام المصري حقق إنجازا غير مسبوق للرياضة المصرية، متمنيا له دوام التوفيق في الفترة القادمة.

وأعلنت شركة مصر للطيران وصول البطل العالمى المصرى ممدوح السبيعى "بيج رامى" بطل كمال الأجسام المحترف الحاصل على بطولة مستر أولمبيا، على متن رحلاتها رقم MS986 القادمة من نيويورك، والمقرر وصولها مطار القاهرة الدولى ظهر غداً الخميس، وذلك عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولى باستقبال البطل العالمى عبر صالة 3 بالمطار وسط إجراءات احترازية مكثفة، حيث من المنتظر أن يقام استقبال رسمى وجماهيري للبطل الأسطورة بيج رامي تنظمه وزارة الشباب والرياضة واتحاد كمال الأجسام والمحبين له.

وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة، حيث نجح فى حصد اللقب هذا العام.