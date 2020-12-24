شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يبحث عن عروض خليجية.. وكهربا وسيط صفقة انتقال أوباما للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أن محمد أوناجم، لاعب فريق الزمالك، طلب من كريم البلق وكيله البحث له عن عروض خليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال المصدر إن أوناجم كان قد تقدم بشكوى ضد الزمالك بسبب وجود 500 ألف يورو مستحقات متأخرة ولكن تم حل الأمر بشكل ودي".

وأوضح المصدر أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك اليوم من أجل بحث تجديد عقده.

وقال المصدر: "أشرف صبحي أكد لفرجاني ساسي أن وجوده مطلب جماهيري لنادي الزمالك"، وشدد على أن النادي لا يعاني من أزمة مالية مثلما يتردد، مشيرا إلى أن فرجاني يملك عرضا من نادي الدحيل القطرى إلى جانب العديد من العروض من أنظية إماراتية وسعودية.

واستطرد المصدر أن يوسف إبراهيم أوباما لاعب فريق الزمالك يملك عرضا جادا من النادي الأهلي للانتقال إلى المارد الأحمر خلال فترة المقبلة، مشددا على أن كهربا يتوسط من أجل انتقال أوباما إلى صفوف الأهلي وعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لمعرفة رأيه فى الانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر.

وأضاف المصدر: "كهربا يحاول إقناع أوباما بفكرة اللعب لصفوف النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة واللاعب يماطل فى تجديد عقده مع نادي الزمالك".