أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23-12-2020 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها تعليق مسئولو الزمالك على لقاء القمة أمام الأهلى والذى تم تأجيله بعدما كان مقرر له يوم الإثنين المقبل 28 ديسمبر الجاري.
الاتحاد السكندرى يعدل البرنامج التدريبى من أجل عيون الأهلى
عدل حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى موعد التدريبات اليومية حيث كان الفريق يتدرب استعدادا لمواجهة إنبى فى الرابعة عصرا وبعد تعديل جدول الدورى وأصبح موعد مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلى يوم 28 ديسمبر المقبل أبلغ العميد الجهاز المعاون والإدارى بتغيير موعد التدريب غدا ليكون فى السابعة مساء.
علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على تأجيل مباراة القمة بين القطبين التي كان مقرر لها يوم الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة بالدوري قائلا:" الأهلي أول فريق في العالم يلعب أول أربع أسابيع من الدوري على أرضه وده نظام المسابقة عندنا".
أليو ديانج: هدفي فى مرمى سونيديب نتاج عمل جماعي.. ونسعى لتحقيق النجمة العاشرة
عبر المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهليي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق سونيديب بطل النيجر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق بداية طيبة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه الإفريقي، وسعيه لحصد النجمة العاشرة، رغم الظروف التي أقيمت فيها المباراة.
أوضح كيفن جونسون، المدرب العام للأهلي، أن الفريق حقق المطلوب منه أمام سونيديب، وفاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالنيجر، رغم سوء أرضية الملعب.
وأشار جونسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادى الأهلى، إلى أن فريق سونيديب يضم بعض العناصر الجيدة، وكان يرغب في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي، وهو الأمر الذي وضعه الجهاز الفني في حساباته.
أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك، أن الفريق تفاجئ بقرار تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى في الأسبوع المقبل وتبديلها بمباراتى سموحة والاتحاد.
وقال عصام سالم في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" المذاع على قناة الزمالك: "تفاجئنا بتأجيل مباراة القمة ولا نملك إلا أن نستجيب للقرار ولكن كنا نتمنى إقامتها في موعدها، وكل سنة نتمنى إقامة القمة في موعدها واعتبارها كأى مباراة في الجدول ولكن رجعنا لنفس القصة".
الأهلي يهزم سونيديب والغيابات والملعب السيئ في بداية "النجمة العاشرة"
حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على سونيديب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بالنيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي ، وتغلب الاهلي على الظروف الصعبة التى واجهها قبل المباراة من غيابات كثيرة وملعب سيئ للغاية.
حقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية دون الـ20 عام بقيادة أحمد رمضان المدير الفني فوز مستحق بثلاثية علي المنتخب اللبناني في التجربة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم ، وجاءت المباراة قوية من جانب المنتخب المصري منذ البداية واحرزت نادية رمضان الاهداف الثلاثة (هاتريك) .
غزل المحلة يبحث عن أول انتصاراته على ملعبه بالدورى بحضور خالد عيد
يبحث فريق غزل المحلة عن أول انتصاراته بعد العودة من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة، وذلك عندما يلتقى بفريق طلائع الجيش فى الخامسة عصر الجمعة المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة الرابعة لمسابقة الدورى، وكان غزل المحلة قد تعادل فى مباراة الجولة الأولى أمام سموحة قبل أن يخسر من الأهلى بثلاثية فى الجولة الثانية، ويتعادل مع إنبى بالجولة الثالثة.
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