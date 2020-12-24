أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23-12-2020 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها تعليق مسئولو الزمالك على لقاء القمة أمام الأهلى والذى تم تأجيله بعدما كان مقرر له يوم الإثنين المقبل 28 ديسمبر الجاري.

الاتحاد السكندرى يعدل البرنامج التدريبى من أجل عيون الأهلى

عدل حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى موعد التدريبات اليومية حيث كان الفريق يتدرب استعدادا لمواجهة إنبى فى الرابعة عصرا وبعد تعديل جدول الدورى وأصبح موعد مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلى يوم 28 ديسمبر المقبل أبلغ العميد الجهاز المعاون والإدارى بتغيير موعد التدريب غدا ليكون فى السابعة مساء.

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على تأجيل مباراة القمة بين القطبين التي كان مقرر لها يوم الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة بالدوري قائلا:" الأهلي أول فريق في العالم يلعب أول أربع أسابيع من الدوري على أرضه وده نظام المسابقة عندنا".