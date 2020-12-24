شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا مهنئا الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: جريدة مميزة ومصدر لقهر الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك الأسبق موقع الخليج 365 بعد فوزه بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إمارايتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

أكد "دونجا" أن موقع الخليج 365 مصدر للمصداقية بالنسبة له، خاصة أنه حينما يريد التأكد من الشائعات يلجأ لليوم السابع، موضحا أنه من أكثر المواقع التي يتابعها ويثق في أخبارها كونها تنقل الأحداث بكل شفافية ووضوح لتواجدها في قلب الحدث باستمرار، متمنيا التوفيق ومزيد من النجاحات للجريدة في الفترة القادمة.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.