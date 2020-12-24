شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور : الزمالك لما بيدور على مصلحته مش بياخد حقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الاعلامى خالد الغندور نظام المسابقات الذى يتبعه اتحاد الكرة ، خاصة بعد تأجيل مباراة الأهلى و الزمالك التى كان مقرر لها يوم 28 ديسمبر الجارى .

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوى الذى يذاع على قناة الزمالك أن الأهلى سبق و اعترض الموسم الماضى على رفض الامن اقامة مباراة له فى برج العرب ، ولكن الزمالك عندما يطالب بحقه ، ويبحث عن مصلحته لا يحصل عليه قائلا " الزمالك لما يدور على مصلحته مش بياخد حقه.

وأضاف الغندور أن الجميع يهاجمه عندما يطلب تكافؤ الفرص ، فالأهلى سيلعب أول 4مباريات على ملعبه وهو البطل صاحب ال 42 لقب ، والزمالك مثل غيره يريد المنافسة ، فماذا يفعل !!

وتساءل الغندور هل هذا نظام مسابقة؟ من المفترض أن هناك نظام للمسابقات ، واتحاد كرة ينظم مسابقة ، ويكون عادل فى قراراته والمساواة بين الفرق.

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على تأجيل مباراة القمة بين القطبين التي كان مقرر لها يوم الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة بالدوري قائلا:" الأهلي أول فريق في العالم يلعب أول أربع أسابيع من الدوري على أرضه وده نظام المسابقة عندنا".

تسائل الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن سبب تأجيل لقاء القمة بين القطبين قائلا :" يا تري ما هو سبب تأجيل لقاء الزمالك و الأهلي".