شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى إنجليزى: من المبكر الحديث عن رحيل محمد صلاح عن ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريس فلانجان الصحفى بمجلة فور فور تو الإنجليزية العالمية، إنه يعتقد أننا في مرحلة مبكرة للحديث عن رحيل محمد صلاح عن ليفربول، موضحا أن صلاح صرح في مطلع الأسبوع أنه يمكن أن يلعب لأحد الفريقين، وهو يؤدى بشكل جيد، مردفا:"أعتقد أنها ستكون مفاجئة بالنسبة لى".

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، على فضائية "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، يورجن كلوب قال فى مؤتمر صحفى أن الأمور تسير على ما يرام مع محمد صلاح بنسبة 100 %، مردفا:"محمد صلاح قدم الكثير لليفربول في عهد يورجن كلوب، ولا أرى أن الأمور معقدة وينبغى أن تكون الأمور جيدة ولا يوجد أى مشاكل كبيرة بينهما، والأمور تتغير بشكل سريع، وفى حال وجود بعض المشاكل يمكن معالجتها".

وتابع: "لا يزال العقد مستمر لعامين ونصف وهذه المفاوضات مبكرة للغاية، وربما تكون المفاوضات قبل انتهاء العقد بفترة قصيرة"، مشيرا إلى أن الفرق الكبيرة تفكر في الأمر بطريقة مختلفة، حيث برشلونة في الصيف يمكن أن تكون هناك بعض العروض، كما أن باريس سان جيرمان يسعى للحصول على صلاح.