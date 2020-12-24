شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 23 / 12/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء 23 / 12/ 2020 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها شكوى محمد اوناجم لاعب الزمالك المغربي ضد النادي بسبب عدم حصوله علي مستحقاته.

باتشيكو يجهز المثلوثي لمواجهة سموحة

طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي تأهيل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق تمهيدا لمشاركته في مباراة الزمالك وسموحة المقبلة في الجولة الثالثة للدوري والمقرر لها الاثنين المقبل، حيث يدرس باتشيكو اراحة حازم امام الظهير الأيمن للفريق خوفا من تعرضه للاجهاد.

الزمالك: تأجيل القمة يعكس التخبط داخل اتحاد الكرة ولا يوجد سبب واضح

أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك، أن الفريق تفاجئ بقرار تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى في الأسبوع المقبل وتبديلها بمباراتى سموحة والاتحاد.

الزمالك: لم نطلب تأجيل القمة.. ولكن نرحب بأي أمر فى صالح الكرة المصرية

أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة النادي لم تطلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان مقرر لها 28 ديسمبر الجاري بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز وأكد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة كان صاحب قرار التأجيل وأن الزمالك جاهز لخوض المباريات في أي وقت .

أول تعليق من محمود علاء بعد إصابته بفيروس كورونا

أعرب محمود علاء، نجم دفاع نادى الزمالك، عن رضاه التام بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث نشر صورة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أتبعها بتعليق: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله".

مران الزمالك.. انتظام شيكابالا وثنائى منتخب الشباب.. وتأهيل مصطفى محمد

انتظم أحمد عيد وحسام عبدالمجيد لاعبا الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا، وخاض الثنائي التدريبات الجماعية للفريق، بعد عودتهما من معسكر المنتخب الوطني للشباب واطمئن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادي الزمالك على حالة الثنائي قبل أن ينتظما في التدريبات الجماعية للفريق، وسلبية المسحات الخاصة بهما.

أوناجم يشكو الزمالك بسبب مستحقاته وإنهاء الأزمة وديًا

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، إن المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض قام بإرسال إنذاراً للنادي الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة لدى قلعة ميت عقبة، موضحًا إن الإدارة الحالية قامت بتسوية الأمر مع اللاعب بشكل ودى عقب تلقى إنذارا منه يوم الأحد الماضى، يفيد بوجود مستحقات متأخرة له لدى النادي الأبيض.

فرجاني ساسي يرفض شكوى الزمالك بعد تأخر سداد مليون يورو

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك إن الدولي التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، له ما يقرب من مليون يورو متأخرات لدى النادى الأبيض، إلا إنه رفض شكوى النادى الأبيض فى الفترة الماضية رغم عدم حصوله على مستحقاته طوال الأشهر الماضية، بعدما قام الجناح المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق بشكوى النادى وتسوية مستحقاته.