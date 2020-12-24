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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المصرية اليوم الأربعاء 23-12-2020 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها قرار مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري، واستبدالها بمباراتي سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، ومباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام و الأهلي.

الأهلي يهزم سونيديب والغيابات والملعب السيئ في بداية "النجمة العاشرة"

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على سونيديب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بالنيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الجنرال سيني كونتشي في عاصمة النيجر نيامي ، وتغلب الاهلي على الظروف الصعبة التى واجهها قبل المباراة من غيابات كثيرة وملعب سيئ للغاية.

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أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة النادي لم تطلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان مقرر لها 28 ديسمبر الجاري بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز وأكد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة كان صاحب قرار التأجيل وأن الزمالك جاهز لخوض المباريات في أي وقت .

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رسميا .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

 

قرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري، واستبدالها بمباراتي سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، ومباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

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هل يحرم الإسماعيلى من السفر للمغرب ؟ رئيس اللجنة الثلاثية يجيب

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الكرة المصرية أن الإسماعيلى سيسافر بشكل طبيعى للمغرب ، استعدادا لملاقاة الرجاء فى بداية يناير على ملعب محمد الخامس ، فى إياب الدور النصف النهائى ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

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عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عن سعادته بفوز فريقه على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجنرال سيني كونتشي ، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كشف هانى سعيد المدير الرياضى لنادي بيراميدز عن تعيين الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، لطاقم تحكيم تونسى لإدارة مباراة بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في إياب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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الزمالك: لم نطلب تأجيل القمة.. ولكن نرحب بأي أمر فى صالح الكرة المصرية

أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة النادي لم تطلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان مقرر لها 28 ديسمبر الجاري بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز وأكد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة كان صاحب قرار التأجيل وأن الزمالك جاهز لخوض المباريات في أي وقت .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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